Синоптики предупредили о плохих погодных условиях в трех областях Казахстана

Нур-Султан. 6 сентября. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

7 сентября в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, местами до 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 7 сентября ожидается гроза, ветер северо-восточный, с порывами, до 15-20 метров в секунду", - говорится в штормовом предупреждении "Казгидромета".

Также сообщается, что 7 сентября в Костанайской области местами ожидаются гроза и ветер северный, до 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 7 сентября также ожидается ветер северный, с порывами до 18 метров в секунду.

Кроме того, ночью 7 сентября в Акмолинской области местами ожидается сильный дождь. 7-8 сентября местами ожидаются гроза и туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, местами до 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 7-8 сентября ожидается туман, предупреждает "Казгидромет".

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