Синоптики предупредили о возможных разливах рек в большинстве областей Казахстана

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Синоптики предупредили о возможных разливах рек в большинстве областей Казахстана05.04.2018
Общество  15:34

Алматы. 5 апреля. Kazakhstan Today - В выходные дни, 7 и 8 апреля, в одиннадцати областях Казахстана и городе Алматы вероятны разливы и подтопления, передает Kazakhstan Today.

"На реках Актюбинской Западно-Казахстанской и Костанайской областей в связи с прогнозом повышения температурного фона и осадков, ожидается интенсивное снеготаяние, угроза формирования талого стока, подъемы уровней и выход воды (подтопление) на пойменные участки рек. На реках Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областей в связи с сохранением положительных температур и выпадением осадков, ожидается интенсивное снеготаяние, угроза формирования талого стока, подъемы уровней и выход воды (подтопление) на пойменные участки рек", - сообщает "Казгидромет".

В те же дни на реках Восточно-Казахстанской области ожидается дальнейшее формирование местного склонового стока, образование заторов, подъемы уровней воды, разливы и подтопления. На реках Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областей и в Алматы в связи прогнозом дождей, местами сильных, ожидается формирование местного и склонового стока, подъемы уровней воды, разливы и подтопления.
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