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Синоптики предупредили о возможном сходе лавин в трех регионах Казахстана20.04.2017
  • Фото: timenews.in.ua
Общество  10:53

Астана. 20 апреля. Kazakhstan Today - В горах трех областей Казахстана возможен сход лавин, сообщает "Казгидромет".

"В связи с большой высотой снежного покрова и оттепелью в горных районах Южно-Казахстанской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей в период с 20 по 23 апреля возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", - призвали синоптики, передает Kazakhstan Today.
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