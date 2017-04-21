Астана. 20 апреля. Kazakhstan Today - В горах трех областей Казахстана возможен сход лавин, сообщает "Казгидромет".
"В связи с большой высотой снежного покрова и оттепелью в горных районах Южно-Казахстанской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей в период с 20 по 23 апреля возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", - призвали синоптики, передает Kazakhstan Today.
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