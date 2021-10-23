Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в выходные

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НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Синоптики рассказали о погоде на 23-25 октября, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Погода на выходных обещает быть по-осеннему переменчивой: на большую часть территории Казахстана начнут поступать теплые воздушные массы из районов Ирана, которые обусловят постепенное повышение температуры воздуха", - рассказали в РГП "Казгидромет".
При этом на западные регионы Казахстана будет оказывать влияние ложбина Северного циклона, вызывая понижение температуры воздуха.
Отмечается, что фронтальные системы продолжат оказывать свое влияние практически на все области страны, принося осадки в виде дождя и снега.