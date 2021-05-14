Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в четверг

НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 13 мая 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, востоке и на северо-востоке Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами. Остальная территория Казахстана будет находиться в поле повышенного давления в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге и севере - туман, на юго-западе - пыльная буря, на востоке возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской, Мангистауской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области порывы 23 метра в секунду.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидаются туман, усиление ветра днем местами до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Жамбылской, Атырауской, Павлодарской, днем в Акмолинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области - туман, в Восточно-Казахстанской днем возможен град, в Кызылординской - пыльная буря.

В Кызылординской области местами, в Алматинской области в отдельном районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане - переменная облачность, днем температура воздуха составит +20+22 градуса.

В Алматы - переменная облачность, днем температура воздуха составит +19+21.





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