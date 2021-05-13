В Шымкенте и восьми областях объявили штормовое предупреждение

Фото из открытых источниов

НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 13 мая в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

Утром и днем 13 мая в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, утром и днем местами 15-20 метров в секунду.

Ночью 13 мая в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

13 мая в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

Днем 13 мая на востоке Акмолинской области ожидается ветер северный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

13-14 мая в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер восточный, 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Шымкенте днем 13 мая ожидается ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

13 мая в Северо-Казахстанской области ожидается ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

13 мая в Павлодарской области ожидается местами ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду.





Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 13-15 мая.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства