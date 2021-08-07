Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в выходные дни

АЛМАТЫ. 6 АВГУСТА - Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане с 7 по 9 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на севере, в центре, на востоке и юго-востоке страны пройдут дожди с грозами, на севере и в центре страны местами сильные дожди, град. Также в северных регионах ожидается усиление ветра и ослабление жары до 20-25 тепла", - сообщает РГП "Казгидромет".

На остальной территории республики сохранится жаркая погода без осадков, на западе республики ожидается очень сильная жара, до 45 градусов.

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