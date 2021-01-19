Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

Нур-Султан. 18 января. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие трое суток - 19-21 января 2021 года, передает Kazakhstan Today.

Южный циклон с центром над Каспийским морем, смещаясь в северо-восточном направлении, вызовет осадки, усиление ветра, на севере с метелями, на юге - гололед. Однако уже 21 января на западные регионы страны начнет оказывать свое влияние отрог антициклона, с которым ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха ночью до 22-30 градусов мороза", - сообщает РГП "Казгидромет".

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