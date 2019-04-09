Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в предстоящие трое суток

Алматы. 8 апреля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде на 9-11 апреля 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Через южные области Казахстана перемещается циклон с атмосферными фронтами, которые и будут причиной дождей, местами сильных, в предстоящие трое суток. Здесь также ожидаются грозы и местами возможен град. Остальная территория будет находиться в поле антициклона, поэтому предполагается небольшая облачность и преимущественно без осадков. Температура воздуха в республике сохранится выше средней многолетней на 2-6 градусов по Цельсию", - сообщает РГП "Казгидромет".

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