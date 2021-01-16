Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу, 15 января, передает Kazakhstan Today.

Территория Казахстана по-прежнему будет под влиянием антициклона с районов Салехарда, лишь на западные регионы будет смещаться циклон с районов Черного моря, который принесет с собой местами осадки в виде дождя и снега. Местами по республике сохранится туман, усиление ветра, низовая метель, на юго-западе, западе - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20, днем порывы до 23-28 метров в секунду, в Туркестанской области с низовой метелью.

В Атырауской, ночью в Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами туман, гололед, низовая метель.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.

В Актюбинской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

В Мангистауской области ночью и утром местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской области с низовой метелью.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Восточно-Казахстанской - низовая метель.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман, днем в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





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