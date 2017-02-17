Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в выходные дни

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - Синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 18-20 февраля.

"Южно-Каспийский циклон и связанные с ним атмосферные фронты покидают территорию Казахстана. Под влиянием этого циклона на большей части республики прошёл снег, на юге - дожди, местами сильные. Над западными областями располагается ещё один циклон с арктической системой фронтов. Перемещаясь через территорию Казахстана с запада на восток, они вызовут снегопады с метелями, сильный ветер 15-20 метров в секунду и понижение температуры", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В предгорных и горных районах юга и юго-востока республики в выходные дни, с прохождением холодных фронтов, ожидаются сильные осадки, преимущественно снег, туман и гололёд.

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