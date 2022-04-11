Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье

НУР-СУЛТАН. 10 АПРЕЛЯ - Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят свое влияние на территории Казахстана - пройдут дожди с грозами, на юге - пыльная буря, шквал, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Местами по республике ожидается усиление ветра. Лишь в северных и восточных регионах страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области ночью и утром в горных, предгорных районах ожидаются гроза, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, при грозе усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается гроза, усиление ветра до 18 метров в секунду.

На юге, западе Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы до 23 метров в секунду, днем на юге, юго-западе - гроза.

Днем в центре, на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, днем в центре области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юго-западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на севере области - туман.

На западе, юге Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на западе области - гроза.

Днем на большей части Акмолинской области, на севере, юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду.

На севере, востоке Атырауской области, на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью на северо-западе Мангистауской области ожидается туман, днем в южной половине области ожидается гроза.