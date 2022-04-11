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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье

10.04.2022, 09:51 29031
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье
НУР-СУЛТАН. 10 АПРЕЛЯ - Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят свое влияние на территории Казахстана - пройдут дожди с грозами, на юге - пыльная буря, шквал, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Местами по республике ожидается усиление ветра. Лишь в северных и восточных регионах страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Туркестанской области ночью и утром в горных, предгорных районах ожидаются гроза, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На западе, юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, при грозе усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается гроза, усиление ветра до 18 метров в секунду. 
 
На юге, западе Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы до 23 метров в секунду, днем на юге, юго-западе - гроза. 
 
Днем в центре, на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, днем в центре области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на севере области - туман. 
 
На западе, юге Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на западе области - гроза. 
 
Днем на большей части Акмолинской области, на севере, юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Атырауской области, на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. 
 
Ночью на северо-западе Мангистауской области ожидается туман, днем в южной половине области ожидается гроза.
 

новости по теме

В Нур-Султане перекрыли северную объездную дорогу

11.04.2022, 18:52 146
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - В связи с ремонтными работами движение автомашин на участке Северо-Западной объездной дороги Нур-Султана временно перекрыто, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В целях обеспечения безопасности и недопущения образования заторов на участках улиц ж.м. Ондирис, Лесозавод, установлены дорожные знаки 3.4 "Движение грузовых автомашин запрещено", сообщает департамент полиции Нур-Султана. 
 
Знаки установлены со стороны шоссе Ондирис, а также со стороны шоссе Алаш, проспекта Богенбай батыра перед путепроводом №2 и проспекта Тлендиева, с обеспечением маршрута для грузовиков через открытые участи большой кольцевой объездной дороги.
 

В ВКО из-за угрозы схода лавин закрыли дорогу

11.04.2022, 18:44 271
В ВКО из-за угрозы схода лавин закрыли дорогу
Фото: Depositphotos
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 11 АПРЕЛЯ - Ограничение вводится для всех видов транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
11 апреля в 20.00 из-за угрозы схода лавин введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км. 420-450, уч. с.Берель-сан.Рахмановские ключи, сообщает пресс-служба АО НК КазАвтоЖол.
 
В АО НК КазАвтоЖол напомнили о возможности при возникновении внештатных ситуаций позвонить в единый круглосуточный колл-центр по короткому номеру 1403.
 

В Казахстане вновь заработали дежурные ЦОНы

11.04.2022, 12:23 6546
В Казахстане вновь заработали дежурные ЦОНы
Фото: con-rk.kz
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - В Казахстане возобновили работу дежурные центры по обслуживанию населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В связи с отменой ограничительных мер и улучшением эпидемиологической ситуации в стране госкорпорация "Правительство для граждан" приняла решение возобновить работу дежурных ЦОНов.                        
 

С 6 апреля одно из отделений в каждом областном центре будет работать с 9.00 до 20.00. Остальные продолжат работу по стандартному графику - с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу", - говорится в сообщении "Правительства для граждан. 


Список и адреса дежурных ЦОНов в областных центрах:

 
  • Нур-Султан, отдел № 2 Есильского района, проспект Туран, 37/9;
 
  • Алматы, отдел Алмалинского района, улица Богенбай батыра, 221/174;
 
  • Шымкент, отдел Абайского района, улица Мадели Кожа, 1/16;
 
  • Алматинская область, отдел города Талдыкорган, улица Назарбаева, строение 67Б;
 
  • Атырауская область, отдел № 2, Атырау, улица Баймуханова, 16А;
 
  • Акмолинская область, отдел № 1, Кокшетау, улица Ауэзова, 189А;
 
  • Актюбинская область, отдел № 3, Актобе, улица 60 лет Октября, 20Б;
 
  • Костанайская область, отдел № 1, Костанай, улица Тауелсіздік, 46;
 
  • Карагандинская область, отдел № 1, Караганда, улица Ержанова, 47/3;
 
  • Кызылординская область, отдел № 1, Кызылорда, улица Муратбаева, 2Е;
 
  • Жамбылская область, отдел № 1, Тараз, улица Койгельды, 158А;
 
  • Мангистауская область, отдел № 1, Актау, 15-й микрорайон, здание 67Б;
 
  • Восточно-Казахстанская область, отдел № 3 Усть-Каменогорск, улица Белинского, 37А; отдел № 2, Семей, улица Бауыржана Момышулы, 22;
 
  • Западно-Казахстанская область, отдел № 1, Уральск, улица Жамбыла, 81/2;
 
  • Павлодарская область, отдел № 3, Павлодар, улица Павлова, 48;
 
  • Северо-Казахстанская область, отдел № 1, Петропавловск, улица Ауэзова, 157;
 
  • Туркестанская область, отдел № 1, Туркестан, 160-й квартал, строение 236.
 

Замглавы управздрава Алматы отстранили от должности

11.04.2022, 10:07 11421
Замглавы управздрава Алматы отстранили от должности
Фото: pixabay.com
АЛМАТЫ. 11 АПРЕЛЯ - В отношении заместителя руководителя управления здравоохранения Алматы Лауры Мырзагали ведется служебная проверка после публикации видео с предполагаемым "вымогательством", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Сети распространилось видео, где заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Алматы Лаура Мырзагали на повышенных тонах разговаривает со своим сотрудником.
 
Из видео следует, что самой Лауре Мырзагали не полагается премия из-за "дурацкого больничного". Поэтому замглавы потребовала у своей сотрудницы начисленные премиальные деньги, информирует Sputnik Казахстан.

 

Я целый год работала, но не получила премию, потому что строгий выговор из-за этого дурацкого больничного. Ануару выговор из-за того, что наши ребята правильно документы не закрывали", - сказала Мырзагали. 

 
Девушка, к которой замглавы управления обращалась как к Карлыгаш, попыталась возразить. Однако Мырзагали заявила, что у той нет выбора. 
 

Нам дадут по 2 - 3 премии. Вы шесть возьмете, мы две возьмем. На это собираем. Вам сейчас упали, еще после обеда упадут, два раза упадут. Мы на вас записали по семь окладов. Мы не забираем их обратно, так как нам по закону сейчас, ни мне, ни Ануару, не могут выдать, так как через три месяца должны снять. У меня тоже есть дети. Я год работала. Лишних денег не брала", - приводит слова Мырзагали издание.

 
В пресс-службе акима Алматы подтвердили личность Лауры Мырзагали на видео и проинформировали, что будет проведена проверка, сообщает портал Tengrinews.
 

В настоящее время начата служебная проверка. Заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Лаура Мырзагали временно отстранена от работы до полного выяснения обстоятельств произошедшего", - проинформировали в акимате.

 

Почти половина из проверенных санэпидслужбой на безопасность игрушек не соответствует требованиям

11.04.2022, 09:25 12376
Почти половина из проверенных санэпидслужбой на безопасность игрушек не соответствует требованиям
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы ежемесячно проводят мониторинг безопасности игрушек. За 2 месяца исследовано 397 образцов игрушек, почти половина из них не соответствует требованиям, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За 2 месяца 2022 года по республике отобрано и исследовано 397 образцов, из них 173 не соответствовали требованиям, что составило 43,5%. Из них: отечественных - 1 (0,5%), государств - членов ЕАЭС - 16 (9,2%), других стран - 156 (90,1%)", - сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

 
Отмечается, что в основном нарушения касались маркировки - 100%, по органолептическим показателям - 3,4%, по санитарно-химическим - 8% (в составе игрушки обнаружено превышение уровня фенола, формальдегида, бензола, метилового спирта, гептана в игрушках производства Китая и Республики Узбекистан).
 

Всем субъектам предпринимательства, занимавшимся продажей небезопасных товаров для детей, выдали предписания об устранении нарушений", - проинформировали в комитете.

 
Сообщается, что с реализации за два месяца на предприятиях торговли сняли 3,6 кг игрушек. 
 

Это те товары, которые реализовывались без документов и не соответствовали требованиям:

 
- Кукла FREEZE II, производитель - Китай, обнаружена концентрация бензола 4,25 мг/дм3 при допустимой концентрации не более 0,01мг/дм3,
 
- Кукла "Лариса MONSTER GIRL", производитель - Китай, обнаружена концентрация бензола 0,049 мг/дм3 при допустимой концентрации не более 0,01мг/дм3, обнаружена концентрация метилового спирта 2,98 мг/дм3 при допустимой концентрации не более 0,02 мг/дм3;
 
- Автомобильный трансформер "Мини W ТОБОТ", производитель - Китай, обнаружена концентрация формальдегида 0,2 мг/л при допустимой концентрации не более 0,1 мг/л;
 
- Игрушка набор "Военный", производитель - Китай, обнаружена концентрация гептана 0,163 мг/дм3 при допустимой концентрации не более 0,1 мг/дм3;
 
- Игрушка-антистресс "Вкусняшка", производитель - Китай, обнаружена концентрация фенола 1,08 мг/м3 при допустимой концентрации не более 0,05 мг/м3;
 
- Детская игрушка Funny Musician, обнаружена концентрация формальдегида 0,12 мг/л при допустимой концентрации не более 0,1 мг/л;
 
- Детская игрушка Mittivoy, обнаружена концентрация формальдегида 0,18 мг/л при допустимой концентрации не более 0,1 мг/л;
 
- Набор машинок для детей из пластмассы GT.POLICE CAR" "SUPER RACING SET, для детей старше 3 лет, страна производства - Китай, обнаружена концентрация бензола 0,039 мг/дм3 при допустимой концентрации не более 0,01 мг/дм3".
 

Алматинцы устроили акцию против строительства нового ЖК

11.04.2022, 09:07 13606
Алматинцы устроили акцию против строительства нового ЖК
Фото: скриншот из видео КТК
АЛМАТЫ. 11 АПРЕЛЯ - Жители нескольких домов в центре Алматы в субботу протестовали против строительства жилого комплекса и школы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Жители жалуются, что микрорайон и так перенаселен, вокруг сплошь стоят многоэтажки. А если возведут новые здания, увеличится количество транспорта во дворах - и места для прогулок вообще не останется, сообщает телеканал КТК
 

Если там построится эта школа, нет парковок, ни подъездных путей. Предположим, по Пожарского опять будут подъезжать со всего города родители на машинах. Можете себе представить, какой будет затор по улице прежде всего на Бухар жырау и на нашей несчастной Минина. Мы хотим, чтобы этот сквер не застраивался. Оставьте нам сквер!" - сказала местная жительница Сауле Бозумбаева.

 
Сначала несколько жильцов принялись обвязывать и нумеровать деревья. Позже из соседних домов вышло около сотни человек. Пока одни молча держали в руках плакаты, другие кричали в громкоговорители. Требовали вместо возведения ЖК и школы разбить здесь сквер. 
 
Застройщик рассказывает: еще пару месяцев назад люди, наоборот, просили построить школу. По словам представителей компании, они пошли на уступки, половину территории выделили под учебное заведение. Небольшой парк тоже будет - в соседнем дворе. Но теперь жителей не устраивает и такой вариант. 
 

Мнение жителей: мы встречались уже неоднократно, зимой встречались, в прошлом году встречались. Первый вопрос был по социальной нагрузке. То есть куда будут дети ходить, в какую школу. Когда мы уже ту территорию, которая с южной стороны, со стороны Бухар жырау, огородили под школу, теперь жители требуют, чтобы и ЖК не было. А по жилому комплексу уже имеется вся разрешительная документация, госэкспертиза. И уже имеются дольщики", - говорит директор по развитию компании-застройщика Жалгас Жакупов. 

 
Успокоить шумную толпу приехал аким района. Он пояснил, что власти не могут запретить стройку, поскольку земля находится в частных руках и все документы у застройщика в порядке. При этом чиновник заверил, что мнение жителей учтут и судьбу территории окончательно решат на общественных слушаниях. 
 

Идет трехстороннее обсуждение. Вы видите, что жители говорят свои требования, замечания, прочее. И это все обсуждается совместно с застройщиком, совместно с заинтересованными государственными структурами. Ввиду того что возникли замечания жителей, на данный момент стройка приостановлена - и она еще не начата. Новый забор не будут строить", - сказал аким Бостандыкского района Алматы Алтай Рахимбетов.

 
Стоит отметить, что жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения. 
 
Ранее сообщалось, что жильцы домов в предгорье Алматы требуют остановить застройку. 
 
Точечная застройка давно стала больной темой. Города застраиваются хаотично, зачастую без учета мнения общественности, заявил 27 января министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола в СЦК. 
 
Для решения этой проблемы МИИР РК совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана запускает портал "Берекелi бастама", где каждый казахстанец сможет предлагать идеи для улучшения инфраструктуры городов страны и голосовать за наиболее актуальные инициативы граждан, сообщил глава ведомства. 
 
Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин 23 декабря 2021 года в ходе брифинга заявил, что точечная застройка в Алматы идет без согласования с МЧС. Как сообщалось ранее, в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий. 
 

В большинстве регионов Казахстана ожидается теплая погода без осадков

11.04.2022, 08:31 12766
В большинстве регионов Казахстана ожидается теплая погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Обширный антициклон обусловит теплую погоду без осадков на большей территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Только на юге и северо-западе страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юге - шквал, на западе - туман", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ночью на севере, юго-западе, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем на севере, востоке Алматинской области, юге Павлодарской области, западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на юге, в горных, предгорных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем на юге Мангистауской области ожидается гроза.
 
Ночью на юге, днем на большей части Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юге - туман, гроза. 
 
На западе Карагандинской области ожидается гроза, на западе, востоке, в центре усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, в центре, на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-востоке, западе, в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду, днем в горных районах - гроза. 
 
На севере Западно-Казахстанской области, ночью на западе Атырауской области ожидается туман.

Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане и девяти областях РК.
 

Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане и девяти областях РК

10.04.2022, 21:02 21331
Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане и девяти областях РК
НУР-СУЛТАН. 10 АПРЕЛЯ – Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане и девяти областях Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 11 апреля на севере и востоке Алматинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы до 15-20 метров в секунду.
 
В Нур-Султане ожидается ветер юго-восточный, порывы до 15-20 метров в секунду.
 
На западе Карагандинской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, на западе, востоке, в центре области до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду. 
 
На юге Костанайской области ожидаются гроза, туман. Ветер восточный ночью на юге области до 15-20 метров в секунду, днем на большей части порывы до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 11 апреля в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на юге области, в горных и предгорных районах до 15-20, порывы до 23 метров в секунду. 
 
В центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный в центре, на юге области до 15-20 метров в секунду.
 
В Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный ночью на юго-западе области порывы до 15-20 метров в секунду, днем на большей части области до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.
 
Днем 11 апреля на юге Павлодарской области ожидается ветер восточный порывы до 18 метров в секунду.
 
На севере, юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный до 15-20, порывы до 23 метров в секунду. 
 
На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 

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