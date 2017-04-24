Синоптики рассказали о прогнозе погоды в Казахстане на ближайшие три дня

Астана. 24 апреля. Kazakhstan Today - Циклон с запада принесет дождливую погоду на большую часть Казахстана, сообщается в прогнозе погоды "Казгидромета" на 25-27 апреля.

"Над Западом Казахстана располагается циклон, с которым связан активный облачный массив. С этой облачностью в западных областях в ближайшие сутки сохранятся дожди с грозами и порывистым ветром. По мере смещения циклона на восток все эти явления будут возникать и в большинстве областей республики", - сообщает "Казгидромет", передает Kazakhstan Today.

Отмечается, что на востоке и юго-востоке Казахстана в предстоящие трое суток ожидается погода преимущественно без осадков. На юго-востоке днем воздух прогреется до плюс 23-30 градусов, на востоке республики до плюс 20-25 градусов.

По прогнозу в Астане 25 апреля будет ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +5+7 градусов, днем +22+24 градусов.

26 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +9+11 градусов, днем +23+25 градусов.

27 апреля - переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер западный, северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +9+11 градусов, днем +18+20 градусов.

В Алматы 25 апреля прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +10+12 градусов, днем +23+25 градусов.

26 апреля в Алматы - переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +11+13 градусов, днем +27+29 градусов.

27 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +11+13 градусов, днем +28+30 градусов.

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