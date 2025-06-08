Скончался известный казахстанский геолог и нефтяник

Балтабек Куандыков был автором 10 монографий и более 80 научных публикаций

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Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Скончался выдающийся геолог, доктор геолого-минералогических наук, заслуженный работник промышленности, лауреат Государственной премии РК имени аль-Фараби, президент Казахстанского общества нефтяников-геологов Балтабек Куандыков. Об этом сообщили в Минэнерго РК.





Вся профессиональная жизнь Балтабека Куандыкова была посвящена развитию минерально-сырьевой базы страны, укреплению энергетической независимости Казахстана, внедрению научных подходов в разведку и освоение углеводородных ресурсов", - говорится в сообщении Минэнерго.





Свою трудовую деятельность он начал в 1971 году в Биикжальской нефтеразведочной экспедиции. За годы работы он внес значительный вклад в открытие и освоение крупнейших нефтегазовых месторождений Казахстана - Карачаганак, Жанажол, Имашевское, Кенбай, Алибекмола, Арман и других. Балтабек Куандыков возглавлял ведущие отраслевые компании - "Казахстанкаспийшельф", ННК "Казахойл", "Нельсон Ресорсиз Лимитед", "Меридиан Петролеум", а также работал консультантом в международной корпорации Chevron Overseas Petroleum.





Балтабек Куандыков был признанным ученым - автором 10 монографий и более 80 научных публикаций, в том числе фундаментальных трудов по геологии и нефтегазоносности Казахстана, таких как "Атлас палеонтологических остатков" и "Глоссарий терминов нефтегазовой геологии".





За выдающиеся заслуги он был награжден орденами "Құрмет", "Парасат" и "Барыс" III степени, а также удостоен государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби.