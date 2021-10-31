Слет студенческих клубов "Саналы ұрпақ" прошел в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - В Акмолинской области состоялся слет студенческих клубов "Саналы ұрпақ" с участием 11 клубов колледжей областного центра, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на управление внутренней политики региона.
Организаторами мероприятия выступили департамент агентства РК по противодействию коррупции Акмолинской области и управление образования.
Слет прошел на базе строительно-технологического колледжа города Кокшетау, где студенческие клубы продемонстрировали свои проекты по добропорядочности.
Как отметили инициаторы мероприятия, добровольные студенческие клубы "Саналы ұрпақ" созданы в колледжах для формирования мышления добропорядочности среди молодежи, создания условий для становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и социально компетентного гражданина и патриота.
Ежемесячно в каждом колледже проводятся "Часы добропорядочности", различные конкурсы, челленджи, семинары-тренинги по правовым знаниям. Такая работа позволяет формировать среди молодежи культ честности и нравственности", - рассказали в управлении образования.
По итогам мероприятия жюри определило лучшие проекты студенческих клубов. Первого места удостоились студенты высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты, второе место - у представителей клуба высшего колледжа культуры им. Акана Серэ, третье место заняли студенты Кокшетауского высшего казахского педагогического колледжа имени Ж. Мусина.
В настоящее время в организациях технического и профессионального образования области ведут работу 32 клуба "Саналы ұрпақ" с охватом 1800 студентов.