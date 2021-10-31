Слет студенческих клубов "Саналы ұрпақ" прошел в Акмолинской области

МОСКВА. 30 ОКТЯБРЯ - Ушел из жизни легендарный советский диктор Игорь Кириллов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Более 20 лет он вел программу "Время". И образ Игоря Кириллова мгновенно возникает перед глазами при упоминании слова "диктор". Он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения. С интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать. Игорю Леонидовичу было 89 лет", - сообщает об уходе из жизни диктора Первый канал .

Телевизионную карьеру Кириллов начал с должности помощника режиссера. Однако даже в этом качестве он так и не успел освоиться. Всего через два с половиной месяца на Центральной студии телевидения объявили конкурс дикторов. В кадре тогда работали в основном женщины, мужчин не хватало. Игорь Кириллов, выпускник Щепкинского театрального училища, решил попробовать. И в тот же день, не успев даже опомниться, уже вел свой первый прямой эфир на многомиллионную советскую аудиторию, а еще через неделю рассказывал всей стране новости поистине космического масштаба. На многие десятилетия он запомнил каждое слово того сообщения: "3 октября 1957 года в Советском Союзе запущен первый искусственный спутник Земли".

В апреле 1961 года именно Кириллов сообщил и о полете Юрия Гагарина. Больше 30 лет в эфире программы "Время" только о самом важном. Всегда собранный и невозмутимый. Глядя в экран телевизора, зритель и представить себе не мог, каких порой невероятных усилий и нервов стоил каждый выпуск программы "Время".

Когда пришла новая телевизионная эпоха, новое поколение ведущих, Игорь Кириллов все равно был востребован: вел концерты, презентации, творческие вечера и до конца жизни оставался диктором Первого канала, любимый зрителями и коллегами.