Снегопад ожидается на большей части Казахстана в понедельник

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today – 23 декабря на большей части территории Казахстана ожидаются осадки в виде снега, передает Kazakhstan Today.

"Атлантический циклон по-прежнему сохраняет свое влияние на большую часть республики, в связи с чем местами ожидается снег, лишь на западе и юго-западе с преобладанием сухих воздушных масс ожидается прекращение осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, в Мангистауской области пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Туркестанской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидаются метель, туман, гололед, ночью и утром усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются метель, туман, в Акмолинской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами днем ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области - туман.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается метель, днем в Северо-Казахстанской, сутки в Павлодарской областях усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Кызылординской, Актюбинской областях ожидается туман, в Алматинской области гололед.

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