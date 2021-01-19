Снова сбой: ЦОНы не справляются с потоком людей из-за сбоев в системе

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Нур-Султан. 18 января. Kazakhstan Today - Некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сообщило о проблемах при оказании гражданам госууслуг в ЦОНах и автоЦОНах, передает Kazakhstan Today.

Сегодня отдельные информационные системы, задействованные в процессе оказания госуслуг населению, работают со сбоями. В связи с этим возникло скопление граждан в ЦОНах и автоЦОНах. На данный момент специалисты АО "Национальные информационные системы" устраняют технические неполадки. Просим каждого услугополучателя проявить терпение и по возможности получать государственные услуги онлайн, избегая мест скопления граждан", - говорится в сообщении пресс-службы.





Напомним, в конце 2020 года казахстанцы уже сталкивались с проблемами при получении госуслуг из-за сбоя в работе портала egov.kz и информационной системы ЦОН.

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