В Жамбылской области сотрудник акимата причинил государству ущерб в размере 3,2 млн тенге

Тараз. 25 сентября. Kazakhstan Today - В Жамбылской области руководитель отдела ЖКХ районного акимата приговорен к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы, передает Kazakhstan Today.

Прокуратура Меркенского района Жамбылской области проанализировала деятельность акимата района по соблюдению законности при расходовании бюджетных средств, выделенных на профилактику правонарушений и борьбы с преступностью.

Выявлено, что в ходе изготовления сметной документации системы видеонаблюдения на несколько улиц района допущено завышение стоимости устройств и строительных работ. В частности, исполняющий обязанности руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта незаконно используя свои должностные полномочия принял в качестве проектно-сметной документации необоснованно завышенную сумму по установке системы видеонаблюдения без соответствующей экспертизы. В результате государству причинен ущерб в размере 3,2 млн тенге", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Приговором Меркенского районного суда А. Асилбайулы признан виновным и приговорен к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности на государственной службе.

В настоящее время причиненный государству ущерб возмещается, уточнили в пресс-службе.





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