В Жамбылской области сотрудник акимата причинил государству ущерб в размере 3,2 млн тенге

Тараз. 25 сентября. Kazakhstan Today - В Жамбылской области руководитель отдела ЖКХ районного акимата приговорен к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы, передает Kazakhstan Today.
Прокуратура Меркенского района Жамбылской области проанализировала деятельность акимата района по соблюдению законности при расходовании бюджетных средств, выделенных на профилактику правонарушений и борьбы с преступностью.
Выявлено, что в ходе изготовления сметной документации системы видеонаблюдения на несколько улиц района допущено завышение стоимости устройств и строительных работ. В частности, исполняющий обязанности руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта незаконно используя свои должностные полномочия принял в качестве проектно-сметной документации необоснованно завышенную сумму по установке системы видеонаблюдения без соответствующей экспертизы. В результате государству причинен ущерб в размере 3,2 млн тенге", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Приговором Меркенского районного суда А. Асилбайулы признан виновным и приговорен к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности на государственной службе.
В настоящее время причиненный государству ущерб возмещается, уточнили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, директора Наццентра экспертизы по Актюбинской области подозревают в сборе денег с подчиненных в сумме 3,5 млн тенге. Кроме того, директора Карагандинского филиала "КазАвтоЖола" подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В этом же подозревают экс-акима города Балхаша.
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