Степногорск. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Степногорске сотрудник исправительного учреждения оштрафован на 12 млн тенге за взятку, передает Kazakhstan Today.

В сентябре 2019 года в прокуратуру Степногорска обратился отец одного из осужденных, отбывающего наказание в исправительном учреждении Степногорска, на неправомерные действия сотрудника учреждения. Со слов заявителя, в июле 2019 года по просьбе своего сына им внесены денежные средства на электронный QIWI-кошелек на сумму 400 тыс. тенге, предназначенные для гражданина К. за общее покровительство и создание благоприятных условий содержания осужденного. Проверить указанные факты прокуратурой города было поручено антикоррупционной службе", - сообщили в прокуратуре Акмолинской области.

По информации ведомства, 21 января 2020 года Степногорским городским судом обвиняемый признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 366 Уголовного кодекса - получение взятки. Ему назначен штраф в размере 12 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Также бывший сотрудник лишен специального звания "майор юстиции".

Приговор вступил в законную силу. Таким образом, незаконная деятельность сотрудника уголовно-исполнительной системы была прекращена. Работа в данном направлении будет продолжена", - отметили в прокуратуре.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства