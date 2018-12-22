Спасатели Астаны напомнили о мерах безопасности в морозные дни

Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - В связи с резким похолоданием столичный департамент по чрезвычайным ситуациям напомнил о мерах безопасности, передает Kazakhstan Today.

"Получив сообщение о штормовом предупреждении, предупредите своих родственников и соседей, так как они об этом могли не слышать. При сильных морозах старайтесь не выходить на улицу, а тем более выезжать куда-либо на личном автотранспорте", - говорится в сообщении ДЧС.

Cпасатели рассказали и о том, как уберечься от обморожения.

"Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант - варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают. Щеки и подбородок можно защитить шарфом. В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте специальным кремом. Не носите на морозе металлические (в том числе золотые, серебряные) украшения", - предупредили спасатели.

Если появилась неисправность в машине вдали от населенного пункта или в незнакомой местности, отметили в ДЧС, лучше оставаться в салоне, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112, пишет официальный сайт акимата Астаны.

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