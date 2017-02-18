Спасший автобус с детьми полицейский из Павлодарской области вышел из комы

Павлодар. 18 февраля. Kazakhstan Today - В реанимации 1-й городской больницы Павлодара пришел в себя полицейский, который, рискуя собственной жизнью, не допустил столкновения грузовика со школьным автобусом.

Напомним, сотрудники ОВД Баянаульского района на служебной автомашине "Лада-Гранта" сопровождали в Павлодар школьный автобус с 18 детьми и четырьмя воспитателями, которые направлялись на лыжные соревнования. На автодороге Павлодар - Астана, возле поселка Калкаман, 50-летний водитель автомашины КамАЗ выехал на полосу встречного движения. Чтобы предотвратить столкновение грузовика с автобусом, старшина полиции Мурат Нурсеитов, не раздумывая, развернул служебную автомашину поперек дороги. В результате аварии полицейского с различными травмами доставили в больницу Павлодара. Старший сержант полиции Баянбек Жунусов от госпитализации отказался. Пассажиры школьного автобуса не пострадали, проинформировали в ДВД области, передает Kazakhstan Today.

Старшина с множественными переломами все еще находится в реанимации.

"На сегодняшний день состояние больного стабилизировалось. Больной в сознании, угрожающего жизни состояния нет. На сегодняшний день чувствует себя неплохо", - прокомментировал врач-реаниматолог Нурлан Касымов.

Полицейский выжил благодаря профессионализму павлодарских врачей. В отделении политравмы этот случай называют уникальным. Шансы на успех были минимальны, повреждения серьезные.

"Я бы хотел сказать спасибо в первую очередь тем врачам, которые оказали мне первую помощь, когда приехали на место происшествия. Спасибо, что первая больница оказала все необходимое. Чувствую себя отлично, оперировали все профессионалы", - говорит Нурсеитов.

Как пишет 24.kz , новость о героическом поступке павлодарских полицейских облетела весь Казахстан. Родственники полицейских получили материальную помощь от одной из частных компаний. Второй пострадавший в аварии, старший сержант полиции Баянбек Жунусов, уже продолжает исполнять служебные обязанности в Баянаульском РОВД.

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