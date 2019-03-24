Спортсмены Карагандинской области - ЗА переименование столицы

Караганда. 23 марта. Kazakhstan Today - Спортивное сообщество Карагандинской области с большой радостью восприняло закон президента РК о переименовании столицы в Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

Заслуги Первого Президента нашей страны огромны. Мы, спортсмены Карагандинской области, благодарны Нурсултану Абишевичу за мощную поддержку казахстанского спорта, за его бесконечный труд и выдающийся вклад в становление нашего государства. Мы считаем, что наш Елбасы заслуживает того, чтобы его имя носила наша столица, которую он воздвиг собственными руками", - заявили ведущие спортсмены Карагандинской области Беймбет Канжанов, Екатерина Айдова, Ержан Шынкеев, Ибрагим Баглан, Максим Раков, Эльмира Сыздыкова, Рима Кашафутдинова, Ерулан Искаков, Аблайхан Жусупов, Александра и Екатерина Немич и многие другие.





Они отметили, что "сегодня Казахстан знают во всем мировом спортивном сообществе. Имена великих казахстанских спортсменов уже вписаны в историю спорта. Мы не достигли бы таких результатов, если бы нас не поддерживал наш Елбасы. И так могут сказать представители всех сфер".

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