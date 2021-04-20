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Стало известно, когда в Казахстане разрешат проводить концерты

19.04.2021 14473
Стало известно, когда в Казахстане разрешат проводить концерты
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - В ходе брифинга в СЦК заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Юлия Якупбаева рассказала, какие подробности работы пилотного проекта Ashyq, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

21 апреля к пилоту присоединяется туристическая сфера. Это будут перевозки, нерегулярные экскурсии до 15 человек внутри города и между городами. Также подключается деятельность концертных залов. Мы сейчас обсуждаем алгоритм и будет ли такая же заполняемость, как для театров, кинотеатров - 20% в красной зоне", - сказала Юлия Якупбаева.

 
Ранее стало известно, что имеющих "красный" статус в приложении Ashyq казахстанцев будут штрафовать за появление в общественных местах.
 
Напомним, 14 апреля главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление №14 от 13 апреля 2021 года "О проведении пилота по внедрению мобильного приложения Ashyq на объектах предпринимательства".
 

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