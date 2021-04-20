Имеющих "красный" статус в приложении Ashyq казахстанцев будут штрафовать

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НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - В ходе брифинга глава управления санитарно-гигиенического контроля и надзора за объектами питания, воспитания и образования Министерства образования РК Марал Рахимжанова, рассказала подробности работы приложения Ashyq, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Марал Рахимжановой, по пилотной стадии проекта фактически меры не принимались. Сегодня населению объясняют, что, если человек получил положительный ПЦР-тест, он является инфицированным, даже если у него нет признаков болезни, он может распространять инфекцию, быть опасным для окружающих.

Лица, у которых имеются показания к госпитализации, госпитализируются. Но необходимо отметить, что действующим законодательством предусмотрены статьи Адмкодекса о привлечении лиц к ответственности в виде штрафа. Если по статье 425, то здесь 25 МРП, если по статье 431, то там 5 МРП", - уточнила представитель Минздрава.

Постановлением главного государственного санитарного врача прописан механизм выявления таких лиц и механизм привлечения (их к ответственности).

Каждому выявленному в рамках Ashyq больному передается СМС-сообщение, что ему необходимо придерживаться правил изоляции (в течение) 14 дней. Вместе с тем, если человек окажется повторно в общественных местах, то территориальный департамент получает через информационную систему сообщение о том, что он второй раз посетил общественное место и человека привлекают к ответственности", - объяснила Марал Рахимжанова.

По состоянию на 23.59 18 апреля в Казахстане зарегистрировано 289 720 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 289 720 случаев.

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