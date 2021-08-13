Суд отказал в возвращении "Бурана" в госсобственность РК

АЛМАТЫ. 12 АВГУСТА - Суд отказал в ликвидации ракетно-космической компании "Байконур" и возвращении "Бурана" в госсобственность РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

17 ноября 2020 года гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что второй летный образец советского космического челнока "Буран", его макет и ракета "Энергия" могут быть переданы в государственный или частный музей, если Роскосмос найдет их владельца и договорится с ним . Позже Даурен Муса на своей странице в Твиттере проинформировал, что "Буран" и его макет принадлежат "Ракетно-космической компании "Байконур". По его словам, компания приложила много усилий для того, чтобы предприятие и "Бураны" остались целыми. В свою очередь, Рогозин выразил тревогу из-за условий хранения второго летного образца космического челнока "Буран" и его макета, предложив владельцу обсудить дальнейшую судьбу кораблей с представителями Роскосмоса.

По требованию о ликвидации АО "РКК" Байконур" - отказать. В обязании РКК "Байконур" вернуть имущество, внесенное в качестве вклада РГП "Инфракос" в государственную собственность (14 блоков "А" ракеты-носителя "Энергия", комплекс сооружений (административный корпус, спорткомплекс, гараж, две мастерские, мойка для машин, эстакада, ограждения, изделие 11Ф35, заводской номер 2К1 (второй лётный экземпляр корабля "Буран"), макет изделия 11 Ф35, заводской номер МТ), - отказать", - говорится в постановлении суда, пишет Informburo.kz .

Также суд отказал истцу в части возврата в госсобственность 14 блоков "А" ракеты-носителя "Энергия" и комплекса сооружений. Кроме того, суд отказал Комитету в части взыскания с РКК "Байконур" 14 млрд тенге.

Суд признал недействительными сделки гендиректора РКК "Байконур" Даурена Мусы и Владимира Ширина по реализации 41 акции общества, а также признал незаконными протоколы заседаний совета директоров общества от 14 октября 2004 года и 20 мая 2006 года в части принятия решения о реализации 20 акций общества Николаю Коваленко.

Незаконным признали протокол собрания учредителей общества от 25 мая 2004 года в части принятия решения об уменьшении размера уставного капитала общества, сообщает портал zakon.kz

Сообщается, что постановление вступило в законную силу.

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