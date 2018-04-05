Алматы. 5 апреля. Kazakhstan Today - Суд запретил страницу портала Ratel.kz в "Фейсбуке", передает Kazakhstan Today.

"Журналист Ratel.kz Вадим Борейко сообщил: "Только что звонил Сапа Мекебаев. Он ехал на допрос и сказал, что суд вынес дополнительный запрет на страницу "Аналитический портал Ratel.kz" в "Фейсбуке", - сообщается на сайте Международного фонда защиты свободы слова "Адил соз".

Напомним, ранее в департаменте внутренних дел Алматы сообщили о проведении досудебного расследования по фактам распространения заведомо ложной информации, повлекшим причинение крупного ущерба. Основанием к расследованию явилось заявление К., зарегистрированное в едином реестре досудебного расследования 30 марта 2018 года. В рамках расследования с санкции суда в офисах изданий Ratel и Forbes произведены обыски.

Позже в ведомстве уточнили, что "в настоящее время департаментом внутренних дел в рамках уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования, продолжаются следственные действия в отношении ряда сотрудников редакций Ratel и Forbes. По факту заявления осуществлен обыск в редакции Ratel, по местам жительства фигурантов, а также в офисе редакции Forbes на рабочем месте лица, непосредственно проходящего по заявлению".

По данным полиции, также проведены допросы фигурантов дела, которые после окончания следственных мероприятий департаментом внутренних дел города Алматы не задерживались.

"Никакие аресты по данному делу не проводились. На сегодняшний день фигуранты дела имеют статус свидетелей, имеющих право на защиту", - подчеркивалось в сообщении.

В ДВД Алматы также проинформировали, что все мероприятия проводятся в строгом соблюдении требований законодательства и прав граждан.

Просмотров: 7507