Sulpak: территория, на которой снесли деревья, не принадлежит компании и не находится в аренде

Алматы. 26 ноября. Kazakhstan Today - Компания Sulpak выступила с официальным заявлением по факту незаконного спила деревьев на территории, прилегающей к торговому дому компании, передает Kazakhstan Today.

В последние дни наш бренд оказался под давлением с возмутительным происшествием на соседней территории, граничащей с нашим магазином.

Мы искренне переживаем вместе с вами, как жители любимого Алматы и как социально-ответственная компания.

Теперь, когда акиматом Алматы озвучены предварительные результаты, мы готовы представить свою позицию и выступить с официальным заявлением. В ходе расследования выявлено, что сотрудники подрядчика самовольно снесли деревья на территории, которая не принадлежит Sulpak и не находится в аренде у нашей компании. Мы уверены, что профильные органы примут соответствующие меры в отношении виновных, в соответствии с законом", - говорится в обращении компании Sulpak.

Компания выражает готовность сотрудничать с акиматом и участвовать в улучшении экологии города.

Руководством компании принято решение высадить 500 взрослых деревьев в Алматы на территории и в сроки, согласованные с акиматом города", - добавили в Sulpak.









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