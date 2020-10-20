Существенно потеплеет в ближайшие дни на большей части Казахстана

Нур-Султан. 19 октября. Kazakhstan Today - В ближайшие дни в Казахстане ожидается теплая погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

По информации РГП "Казгидромет", 20-21 октября на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, будет почти по-летнему тепло.

Но с приближением ложбины очередного Северо-Западного циклона начнутся осадки. По северу республики - дождь, переходящий в снег. Местами будут наблюдаться туманы, гололед, усиление ветра и понижение температуры воздуха", - отметили синоптики.

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