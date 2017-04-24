Телеканал KazSport HD прекращает вещание с завтрашнего дня

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
24 апреля 2017
  • 21
  • :
  • 01
Все области
19º Малооблачно
днем 30º    ночью 18º
17:00
.
Aнонс

Телеканал KazSport HD прекращает вещание с завтрашнего дня24.04.2017
Общество  17:24
Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - С 25 апреля 2017 года в сети цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) прекращает вещание телеканал "KazSport HD", сообщает пресс-служба АО "Казтелерадио".

"В июне 2016 года в сети ЦЭТВ на РТС "Кок -Тобе" и РТС "Астана" в тестовом режиме было запущено вещание телеканал "Kazsport" в формате высокой четкости (HD). 25 апреля текущего года вещание данного телеканала в формате высокой четкости (HD) в ЦЭТВ будет прекращено в Алматы, Астане и населенных пунктах, находящихся в зоне охвата РТС "Кок-Тобе" и РТС "Астана". Вещание телеканала "Kazsport" в формате SD в сети ЦЭТВ продолжится", - говорится в сообщении.

Акционерное общество "Казтелерадио" - национальный оператор в области телерадиовещания Республики Казахстан, обеспечивающий население приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям. По последним данным количество абонентов спутникового телевидения "OTAU TV", владельцем которого является АО "Казтелерадио" составляет более 1,2 млн абонентов.

В рамках перехода от аналогового к цифровому эфирному вещанию (ЦЭТВ) АО "Казтелерадио" обеспечило уже возможность приема от 15 до 30 телеканалов для 77,5% населения страны. Полностью завершено строительство сети ЦЭТВ в Мангистауской, Алматинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областях.
Просмотров: 1897
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
24.04.2017   17:55
В Астане ищут дольщиков, пострадавших от действий руководителей ТОО "АКА-АБ"
24.04.2017   17:37
В Северном Казахстане сторожа оштрафовали за ношение одежды с надписью "Кузет"
24.04.2017   17:24
Телеканал KazSport HD прекращает вещание с завтрашнего дня
24.04.2017   17:12
Абдыкаликова обсудила с руководителем "Ла Скала" предстоящие гастроли театра в Астане
24.04.2017   16:56
Свыше 4 млн тенге административных штрафов взыскано с должников в Кызылорде
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика