Телеканал KazSport HD прекращает вещание с завтрашнего дня

Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - С 25 апреля 2017 года в сети цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) прекращает вещание телеканал "KazSport HD", сообщает пресс-служба АО "Казтелерадио".
"В июне 2016 года в сети ЦЭТВ на РТС "Кок -Тобе" и РТС "Астана" в тестовом режиме было запущено вещание телеканал "Kazsport" в формате высокой четкости (HD). 25 апреля текущего года вещание данного телеканала в формате высокой четкости (HD) в ЦЭТВ будет прекращено в Алматы, Астане и населенных пунктах, находящихся в зоне охвата РТС "Кок-Тобе" и РТС "Астана". Вещание телеканала "Kazsport" в формате SD в сети ЦЭТВ продолжится", - говорится в сообщении.
Акционерное общество "Казтелерадио" - национальный оператор в области телерадиовещания Республики Казахстан, обеспечивающий население приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям. По последним данным количество абонентов спутникового телевидения "OTAU TV", владельцем которого является АО "Казтелерадио" составляет более 1,2 млн абонентов.
В рамках перехода от аналогового к цифровому эфирному вещанию (ЦЭТВ) АО "Казтелерадио" обеспечило уже возможность приема от 15 до 30 телеканалов для 77,5% населения страны. Полностью завершено строительство сети ЦЭТВ в Мангистауской, Алматинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областях.
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