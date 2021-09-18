Телерадикорпорация "Казахстан" снимет документальный фильм о Чингизе Айтматове

АЛМАТЫ. 17 СЕНТЯБРЯ - Документальный фильм о жизни и творчестве известного писателя Чингиза Айтматова снимет совместная творческая группа корпорации "Казахстан" и кыргызский медиахолдинг. Об этом сегодня на XVII Евразийском медиафоруме заявила председатель правления телерадиокорпорации Ляззат Танысбай, передает KAZAKHSTAN TODAY.



Казахстанско-кыргызский документальный фильм призван популяризировать творчество Ч. Айтматова в мире и направлен на продвижение исторически дружественных отношений между двумя странами. Лейтмотивом документального проекта стала деятельность Чингиза Айтматова по укреплению связей Казахстана и Кыргызстана.



Ляззат Танысбай раскрыла первые подробности работы.



"Съемочная группа посетила родовое село Ч. Айтматова в Шекере, где снимали документальные фильмы по произведениям Айтматова. Журналисты отсняли дом-музей Айтматова и записали интервью с его сестрой Розой Айтматовой и сыном Эльдаром Айтматовым. Прошли съемки и на станции Маймак в Таласской области. Проект реализовывается совместно с кыргызским медиахолдингом "Пирамида". Ожидается, что документальный фильм будет показан на телеканале "AbaiTV", а также на телеканалах тюркоязычных стран", - сообщила она.



Ляззать Танысбай подчеркнула, что в настоящее время РТРК "Казахстан" добился ряда успехов в этой сфере, отечественная ТВ-продукция идет на экспорт. Единственный в стране детский телеканал "Balapan" дал особый импульс развитию казахстанской анимации. Корпорация производит 20-25 анимационных работ в год, в общей сложности 250-300 серий.



"Мы приглашаем тюркоязычные страны принять участие в совместном производстве анимационных проектов, отражающих единую тюркскую историю", - сказала Танысбай.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства