Тело погибшей в частной клинике Саратова казахстанки доставили на родину

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Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - Тело казахстанки, погибшей в частной клинике пластической хирургии в Саратове, доставлено в Казахстан, передает Kazakhstan Today.

21 февраля в частной клинике пластической хирургии в Саратове скончалась наша гражданка. Она поехала туда на проведение косметической операции. 22 февраля тело гражданки забрали родственники в Казахстан. Вопрос находится на контроле нашего консульства в Астрахани, которое напрямую сотрудничает со следственным отделом Саратова", - сообщил на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, пишет Kazpravda.kz .

Он отметил, что по некоторым неподтвержденным данным в клинике уже был ранее зафиксирован случай летального исхода.

Как будут выяснены детали, мы сообщим. По нашим данным, была операция - проведение липосакции", - заключил Смадияров.

Как сообщал ранее портал saratov.kp.ru, 39-летняя казахстанка скончалась в клинике пластической хирургии TerraSomnia в Саратове после липосакции. Издание уточнило, что женщина "легла под нож хирурга и впала в кому", а спустя два дня скончалась.

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