Караганда. 14 января. Kazakhstan Today - Теплоснабжение Темиртау стабилизировалось, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

"В настоящее время в Темиртау на ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" в работе 4 энергетических котла (№2, 4, 5, 6), температурный режим на станции составляет на подаче - 81 градус, обрате - 48 градусов при температуре наружного воздуха до -12 градусов. Температура воздуха в жилых домах составляет 20 - 21 градус тепла. Жалоб на теплоснабжение от населения нет", - проинформировали в акимате, передает Kazakhstan Today.

Отмечается, что на сегодня с 08.00 котел №3 находится в растопке, ориентировочно в 13.30 котел будет введен в работу. На котле №1 ведутся ремонтные работы, завершить которые планируется 16 января.

"В настоящее время теплоснабжение потребителей города стабильно, отключений по поставке коммунальных услуг нет. В целом объекты жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.

В акимате также сообщили, что на сегодня отопительный сезон в Карагандинской области проходит в штатном режиме, теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы обеспечивается стабильно.

Просмотров: 3116