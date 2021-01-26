Тогизбаева назначена руководителем управления социального благосостояния Алматы

Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - Распоряжением акима Алматы Бакытжана Сагинтаева на должность руководителя управления социального благосостояния города назначена Назира Тогизбаева, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы городского акимата, Назира Тогизбаева окончила Кызылординский политехнический институт по специальности "экономика и управление", Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "юриспруденция", аспирантуру КазНУ имени аль-Фараби. Кандидат экономических наук.

В 1999-2003 годы работала в акимате Кызылординской области, прошла трудовой путь от ведущего специалиста до руководителя. Также в разные годы работала в коммерческих организациях. В акимате Алматы работает с 2016 года.

Занимала должности главного инспектора акима города Алматы, секретаря городской Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Алматы.

До назначения являлась заместителем руководителя управления общественного развития города Алматы.

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