Токаев посмертно наградил военных и спасателей, погибших при взрыве в Жамбылской области

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства постановил заместителю начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области Меиржану Айманову за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга посмертно присвоить звание "Халык кахарманы" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан".
Кроме того, за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, президент постановил наградить посмертно:
орденом "Айбын" первой степени военного прокурора Южного региона Главной военной прокуратуры Армана Капезова Армана Куанышевича;
орденом "Айбын" первой степени заместителя руководителя тушения пожара дежурной службы пожаротушения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области Александра Микропуло;
орденом "Айбын" третьей степени стрелка команды ведомственной охраны воинской части №28349 Министерства обороны Уразбека Далибаева;
орденом "Айбын" третьей степени специалиста (пожарного спасателя) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны Руслана Жанбулатова;
орденом "Айбын" третьей степени специалиста (механика-водителя) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны Марата Мешінбая;
орденом "Айбын" третьей степени начальника подразделения (начальника команды) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны Еркина Надирбекова;
орденом "Айбын" третьей степени старшего пожарного-спасателя пожарной части №3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области Елдоса Сандыбаева;
орденом "Айбын" третьей степени пожарного-спасателя пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области Арнура Темирбулатова;
орденом "Айбын" третьей степени старшего пожарного-спасателя специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области Танирбергена Торебекова.
Напомним, 26 августа 2021 года, около 19.00, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где был складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов. Число погибших в результате ЧС достигло 12 человек.
Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева распоряжением премьер-министра Аскара Мамина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области.
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