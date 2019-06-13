Тоннель на пересечении проспектов Достык и Аль-Фараби в Алматы будет частично перекрыт

В связи с проведением среднего ремонта развязки на пересечении проспектов Достык и Аль-Фараби с 14 июня по 26 июня текущего года движение транспорта в тоннеле проспекта будет частично перекрыто с 23.00 до 06.00", - сообщили в компании "Алматы жолдары".
Как сообщалось ранее, в Алматы временно перекроют участки улиц Наурызбай батыра и Торайгырова.
Напомним, строительство новых дорог ведется в 14 микрорайонах Алматы. А в 2021 году будет открыт проезд на БАКАД.
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