Тоннель на пересечении проспектов Достык и Аль-Фараби в Алматы будет частично перекрыт

Алматы. 12 июня. Kazakhstan Today - Жителей Алматы предупредили о закрытии тоннеля на пересечении проспектов Достык и Аль-Фараби в ночное время, передает Kazakhstan Today.

В связи с проведением среднего ремонта развязки на пересечении проспектов Достык и Аль-Фараби с 14 июня по 26 июня текущего года движение транспорта в тоннеле проспекта будет частично перекрыто с 23.00 до 06.00", - сообщили в компании "Алматы жолдары".

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