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Тоннель на пересечении проспектов Достык и Аль-Фараби в Алматы будет частично перекрыт

12.06.2019, 15:43 6130
Тоннель на пересечении проспектов Достык и Аль-Фараби в Алматы будет частично перекрыт
Алматы. 12 июня. Kazakhstan Today - Жителей Алматы предупредили о закрытии тоннеля на пересечении проспектов Достык и Аль-Фараби в ночное время, передает Kazakhstan Today.
 

В связи с проведением среднего ремонта развязки на пересечении проспектов Достык и Аль-Фараби с 14 июня по 26 июня текущего года движение транспорта в тоннеле проспекта будет частично перекрыто с 23.00 до 06.00", - сообщили в компании "Алматы жолдары".

 
 
Напомним, строительство новых дорог ведется в 14 микрорайонах Алматы. А в 2021 году будет открыт проезд на БАКАД.
 

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