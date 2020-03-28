Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Три случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в Атырауской области, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы еще 3 случая заражения коронавирусной инфекцией в Атырауской области", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Таким образом, на сегодняшний день в стране подтверждены 124 случая регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султан - 60 случаев, Алматы - 48 случаев, Караганде - 4 случая, в Жамбылской области - 3 случая, в Атырауской области - 3 случая, в Шымкенте - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай, в Акмолинской области - 1 случай.









Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией . По последним данным, в мире COVID-19 инфицированы более 532 тыс. человек, скончалось более 24 тыс. человек, выздоровевших более 124 тыс. человек.





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