Система Orphus

Три случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в Атырауской области

27.03.2020, 12:10 9316
Три случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в Атырауской области
Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Три случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в Атырауской области, передает Kazakhstan Today.
 

Зарегистрированы еще 3 случая заражения коронавирусной инфекцией в Атырауской области", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

 
Таким образом, на сегодняшний день в стране подтверждены 124 случая регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султан - 60 случаев, Алматы - 48 случаев, Караганде - 4 случая, в Жамбылской области - 3 случая, в Атырауской области - 3 случая, в Шымкенте - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай, в Акмолинской области - 1 случай.

Ранее сообщалось о смерти одной из пациенток. Также известно о выздоровлении двух человек

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире COVID-19 инфицированы более 532 тыс. человек, скончалось более 24 тыс. человек, выздоровевших более 124 тыс. человек.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая