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ТРЦ сети MEGA закрыты из-за коронавируса

17.03.2020, 13:43 6400
ТРЦ сети MEGA закрыты из-за коронавируса
Алматы. 17 марта. Kazakhstan Today - ТРЦ сети MEGA закрыты в Казахстане из-за коронавируса, передает Kazakhstan Today. 
 

Мы приняли решение закрыть все ТРЦ сети MEGA. Мы делаем это для того, чтобы предотвратить любую угрозу распространения коронавирусной инфекции, а также учитывая многочисленные обращения наших арендаторов и посетителей. Продолжат работу супермаркеты и аптеки. Супермаркет "Рамстор" будет работать ежедневно с 09.00 до 23.00, аптеки - с 10.00 до 22.00. Перед нами стоит единая задача заботы о своем здоровье и здоровье близких. Мы надеемся, что в этой трудной ситуации вы отнесетесь с пониманием к мерам, которые мы принимаем для обеспечения вашей безопасности", – сообщил генеральный директор сети ТРЦ MEGA Сейтжан Есмагамбетов.

 
Как сообщалось ранее, указом президента в Казахстане с 8.00 16 марта 2020 года действует режим чрезвычайного положения

В Казахстане зарегистрировано 27 случаев коронавируса: 11 зараженных в Алматы и 16 в Нур-Султане
 

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