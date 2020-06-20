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Трудовые коллективы Карагандинской области шлют телеграммы Елбасы

19.06.2020, 13:19 7561
Трудовые коллективы Карагандинской области шлют телеграммы Елбасы
Караганда. 19 июня. Kazakhstan Today - От трудовых коллективов Карагандинской области продолжают поступать телеграммы со словами поддержки в адрес Елбасы, передает Kazakhstan Today.
 
Рабочие Карагандинского ферросплавного завода YDD Corporation и объединения литейных заводов Qaz Carbon направили письмо с пожеланиями скорейшего выздоровления Нурсултану Назарбаеву, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.
 

Мы уверенны, что Вы и Ваш сильный дух и стойкость в очередной раз сумеют доказать и показать свою силу. Мы искренне верим, что из этой битвы Вы выйдете победителем", - написали рабочие.

 
Также в письме коллективы особо подчеркивают, что они всегда чувствовали поддержку Елбасы казахстанцев.
 

В тяжелые годы Вы всегда были вместе с нами, простыми рабочими, все эти годы мы ощущали и чувствовали Вашу поддержку. Политика и преобразования, которые Вы провели, отразились самым благоприятным образом на нас, гражданах независимого и цветущего Казахстана", - говорится в телеграмме.

 

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