Тугжанов высказался о выдаче казахстанцам 10 соток земли под ИЖС

НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - В ходе заседания комиссии по земельной реформе заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов прокомментировал вопрос выдачи казахстанцам десяти соток земли под индивидуальное жилищное строительство, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Политолог и юрист Марат Башимов в ходе заседания комиссии по земельной реформе поднял вопрос о выдаче земли казахстанцам под индивидуальное жилищное строительство.

Вот говорили о десяти сотках. В Кодексе прописано: нравится - не нравится, инфраструктура готова - не готова, их нужно дать. Норма Кодекса, кодифицированного закона, выше, чем закон. Это практически считайте, что обязательно. А мы сколько лет не исполняем. Ввели норму, сейчас новый парламент пришел, вот сидят наши депутаты, пожалуйста, внесите, скажите", - цитирует Башимова издание Sputnik Казахстан .

Юрист привел в пример казахстанцев, которые росли в селах без соответствующей инфраструктуры.

Мы же все выросли в аулах, а что там туалеты были, инфраструктура была? Многие там также жили без проблем", - отметил юрист.

В свою очередь, председатель комиссии по земельной реформе Ералы Тугжанов заявил, что вопрос выдачи десяти соток "не простой".

После того как дадим землю гражданам, инфраструктуру нужно приводить в порядок. На то, чтобы подвести инфраструктуру, потребуется по расчетам более 4 триллионов. Это все нужно просчитать, это не вопрос одного дня. Нужно все это обдумать", - ответил Тугжанов.

Как пишет издание, казахстанцы могут рассчитывать на бесплатное получение десяти соток земли под индивидуальное жилищное строительство.

Казахстанцы, желающие получить землю, подали соответствующие заявки, однако на практике им приходится долгие годы ждать в очереди на получение участков. Власти объясняют это тем, что участки должны выдаваться только после подведения инфраструктуры", - сказано в материале.

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