Тысячам семей уже помогли волонтёры в Карагандинской области

Караганда. 8 апреля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области создали областной штаб волонтёров "Сарыарка жастары". Туда можно позвонить и попросить о помощи. Волонтёры примут заказ и доставят пожилым людям продукты из магазина, лекарства из аптеки, передает Kazakhstan Today.

В штабе сейчас работают 150 добровольцев. Желающие присоединиться к волонтёрскому движению могут сделать это на платформе Belsendi Azamat (сайт https://ba09.kz/), сообщила пресс-служба акима региона.

В целом по области в рядах волонтёров состоит более тысячи человек. Только за последний месяц они провели 158 акций, помогли свыше 16 тысячам человек. Это более 5000 многодетных и малообеспеченных семей, одинокие пожилые люди, инвалиды и другие социально защищаемые категории.

Волонтёры развезли выделенные спонсорами продукты на общую сумму более 16 млн тенге.

Добровольцы также организовали пошив многоразовых масок для раздачи нуждающимся.

Важнейший фактор - соблюдение безопасности, отмечают в штабе. Волонтёров обеспечили масками, резиновыми перчатками и антисептиком.

Телефоны штаба волонтёров: (8-7212) 40-21-33, 8-701-339-37-33 (WhatsApp), 8-702-6357331 (WhatsApp).

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