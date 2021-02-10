Участки автодорог закрыты в ВКО и Алматинской области

Нур-Султан. 9 февраля. Kazakhstan Today - В Алматинской и Восточно-Казахстанской областях перекрыт ряд автодорог, передает Kazakhstan Today.

По информации МИИР РК, с 13.00 сегодняшнего дня в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск (участок от поселка Кольбай до границы Восточно-Казахстанской области).

В Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий в Алматинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск, на участках от границы Алматинской области до села Таскескен. Для грузового и общественного автотранспорта закрыт участок той же трассы, от села Таскескен до Аягоза.

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