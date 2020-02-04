Участки дорог закрыты в трех областях Казахстана

Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - Участки дорог закрыты в Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По информации Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, в Карагандинской области из-за гололеда закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Кызылорда-Павлодар (от поселка Молодежного до границы Павлодарской области, 1066-й - 1135-й километры).

В Павлодарской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Кызылорда - Павлодар (от Босшаколя до границы Карагандинской области, 1135-й - 1006-й километры) из-за гололеда.

В Восточно-Казахстанской области из-за метели закрыто движение для всех видов автотранспорта на трех участках автодорог областного значения: Воскресеновка - Петропавловка - Шелехово - Бель-Агаш - Дмитриевка (0-й - 42-й километры), Чарск - Бакырчик (0-й - 42-й километры), Бородулиха - Жезкент (0-й - 49-й километры).

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