Участок автодороги Алматы - Капшагай закрыт из-за погодных условий

Талдыкорган. 31 января. Kazakhstan Today - Участок автодороги сообщением Алматы - Капшагай из-за погодных условий (гололед) пока остается закрытым для движения автотранспортных средств, передает Kazakhstan Today.
"Подсыпка дорожного полотна специальными противогололедными ингредиентами продолжается работниками дорожных служб. На указанном участке произошло столкновение нескольких автомашин, пострадавших нет", - сообщает департамент полиции Алматинской области.
По данным ведомства, на месте находятся несколько нарядов дорожно-патрульной полиции.
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