Уличные туалеты при школах ликвидировали в Жамбылской области после надругательства над девочкой

Тараз. 2 декабря. Kazakhstan Today - Уличные туалеты при школах полностью ликвидировали в Жамбылской области после того, как насильник надругался над девочкой прямо во время уроков, передает Kazakhstan Today.

287 школ, в которых туалеты были на улице, всех обеспечили внутри. Я сам сотни школ лично проверил, везде есть, все условия соблюдены. Так что поручение президента выполнено", - сообщил сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Он также отметил, что в регионе 100% школ обеспечены видеонаблюдением.

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