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Уличные туалеты при школах ликвидировали в Жамбылской области после надругательства над девочкой

02.12.2020 17470
Уличные туалеты при школах ликвидировали в Жамбылской области после надругательства над девочкой
Тараз. 2 декабря. Kazakhstan Today - Уличные туалеты при школах полностью ликвидировали в Жамбылской области после того, как насильник надругался над девочкой прямо во время уроков, передает Kazakhstan Today. 
 

287 школ, в которых туалеты были на улице, всех обеспечили внутри. Я сам сотни школ лично проверил, везде есть, все условия соблюдены. Так что поручение президента выполнено", - сообщил сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

 
Он также отметил, что в регионе 100% школ обеспечены видеонаблюдением.
 
Напомним, проблема безопасности детей в школах в прошлом году вышла на первый план после шокирующего случая, когда в Таразе прямо во время урока в школьном туалете, расположенном на улице, изнасиловали 12-летнюю девочку. Позднее педофила приговорили к 25 годам лишения свободы и химической кастрации.
 
Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал произошедшее в Таразе позором. После надругательства над ребенком в Казахстане начали ликвидацию уличных туалетов при школах.
 

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