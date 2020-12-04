Уличные туалеты при школах ликвидировали в Жамбылской области после надругательства над девочкой

287 школ, в которых туалеты были на улице, всех обеспечили внутри. Я сам сотни школ лично проверил, везде есть, все условия соблюдены. Так что поручение президента выполнено", - сообщил сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.
Он также отметил, что в регионе 100% школ обеспечены видеонаблюдением.
Напомним, проблема безопасности детей в школах в прошлом году вышла на первый план после шокирующего случая, когда в Таразе прямо во время урока в школьном туалете, расположенном на улице, изнасиловали 12-летнюю девочку. Позднее педофила приговорили к 25 годам лишения свободы и химической кастрации.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал произошедшее в Таразе позором. После надругательства над ребенком в Казахстане начали ликвидацию уличных туалетов при школах.
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