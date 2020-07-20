Улицу Бейбитшилик частично перекроют в столице

Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, сообщает официальный сайт столичного акимата, передает Kazakhstan Today.

В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети планируется проведение дорожно-строительных работ по улице Бейбитшилик на участке от улицы Есенберлина до проспекта Богенбай батыра, сообщили в городском управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. В этой связи с 20 по 23 июля планируется полное перекрытие движения на данном участке.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении.

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