Улицу Ондирис в Нур-Султане частично перекроют в выходные

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - Улицу Ондирис в Нур-Султане частично перекроют 12 и 13 сентября, передает Kazakhstan Today.

В рамках среднего ремонта ведутся дорожно-строительные работы по улице Ондирис на участке от улицы Озен до Северной объездной. В этой связи с 12 по 13 сентября включительно будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств, сообщает пресс-служба столичного УВП.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - говорится в распространенном сообщении управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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