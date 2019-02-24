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Управление юстиции Алатауского района Алматы сменило местонахождение

07.02.2019, 16:43 11692
Алматы. 7 февраля. Kazakhstan Today - Управление юстиции Алатауского района Алматы переехало на проспект Абылай хана, передает Kazakhstan Today.
 

В связи с запланированной оптимизацией бюджетных средств управление юстиции Алатауского района города Алматы изменило своё местонахождение и располагается по следующему адресу: Алматы, проспект Абылай хана, 56. Прием документов и обращений физических и юридических лиц будет осуществляться по вышеуказанному адресу. Телефон для справок: 273-80-86, внутренний номер 765", - сообщает департамент юстиции города Алматы.

 

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