Управление юстиции Алатауского района Алматы сменило местонахождение

Алматы. 7 февраля. Kazakhstan Today - Управление юстиции Алатауского района Алматы переехало на проспект Абылай хана, передает Kazakhstan Today.
В связи с запланированной оптимизацией бюджетных средств управление юстиции Алатауского района города Алматы изменило своё местонахождение и располагается по следующему адресу: Алматы, проспект Абылай хана, 56. Прием документов и обращений физических и юридических лиц будет осуществляться по вышеуказанному адресу. Телефон для справок: 273-80-86, внутренний номер 765", - сообщает департамент юстиции города Алматы.
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