Ушел из жизни известный казахстанский журналист Лев Тараков

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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Результаты - Результаты опроса бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE показывают, что большинство граждан негативно относятся к повышению НДС.





Согласно результатам опроса, проведенного с 20 по 31 марта в 17 областях и городах областного значения, 56,7% респондентов не поддерживают фискальную реформу, 18,4% ничего не слышали о нововведениях и лишь 11,8% опрошенных выразили одобрение. При этом 8,1% отнеслись к инициативе равнодушно.





По словам обозревателей, уже сейчас 68,6% казахстанцев отметили значительное увеличение расходов на продукты и товары первой необходимости за последние три месяца. 13,9% зафиксировали незначительный рост таких затрат. Еще 11% заявили, что их траты остались неизменными, и лишь 2,8% отметили снижение расходов.





На этом фоне половина респондентов (51,5%) не уверены в своем финансовом благополучии на ближайшие 12 месяцев. Из них 21,6% совсем не уверены, а 29,9% отметили, что скорее не уверены. В то время как 41,8% оценивают свое материальное положение как стабильное: 21,9% скорее уверены и 19,9% полностью уверены в финансовой устойчивости на ближайший год", - говорится в результатах опроса.





Аналитики подчеркивают, что рос цен на товары первой необходимости не является главным среди тревог казахстанцев. По итогам опроса на 1-м месте обеспокоенность граждан низкими доходами и уровень оплаты труда - 47,4%. На 2-м месте - коррупция. Она тревожит 43,6% опрошенных. 3-е место в этом рейтинге тревог занимает рост цен на товары первой необходимости 33,9%.





Среди других социальных проблем казахстанцы отметили: низкий уровень пенсий, пособий, стипендий - 30,8%; неудовлетворительная система образования - 27,1%, загрязненная окружающая среда - 25,9%; нехватка рабочих мест и сложности с трудоустройством - 22,6% и др.



