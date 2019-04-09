Ушел из жизни Кажимкан Масимов

Алматы. 8 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня на 80-м году жизни скончался видный общественный деятель, глава Национальной агропромышленной палаты Казахстана Кажимкан Касымович Масимов, сообщает Almaty.tv, передает Kazakhstan Today.



Он родился 18 апреля 1939 года. Окончил Омский железнодорожный, Павлодарский индустриальный и Алматинский физкультурный институты. Почетный профессор кафедры спортивной медицины Казахской Академии туризма и спорта.



С ноября 2016 года общим собранием учредителей Ассоциации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей "Национальная агропромышленная палата Казахстана" избран её президентом.



Был генеральным директором ТОО "Оздоровительный центр Масимова", президентом Казахстанской ассоциации йоги.



Поминки пройдут 8 апреля, в 20.00, в Доме приемов Алматы. Прощальная панихида состоится 9 апреля, с 10.00 до 11.00, в Алматы, в Доме ученых (Академия наук). Поминальный обед назначен на 9 апреля, в 13.00, в Доме приемов.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства