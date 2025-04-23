22.04.2025, 11:54 69041
Ушел из жизни знаменитый скульптор Зураб Церетели
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Москва. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Знаменитый советский скульптор Зураб Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года. Причиной смерти стала остановка сердца, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника скульптора Сергея Шагулашвили.
Остановилось сердце… Дома в Переделкино в окружении своих работ", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что никаких заболеваний, связанных с этим, у художника не было.
Зураб Церетели - советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог.
Автор более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно).
Как художник-монументалист оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, гостиничный комплекс в Измайлово, курортный городок в Адлере, парк "Ривьера" в Сочи, Дворец профсоюзов в Тбилиси, Новая сцена Большого театра в Москве и др.
Ранее сообщалось о кончине папы римского Франциска.
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23.04.2025, 10:01 18066
Школьники заступили на вахту у Вечного огня в парке 28 гвардейцев-панфиловцев
Фото: Минобороны РК
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Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы стартовала ежегодная вахта памяти, приуроченная к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз" вновь заступили в почетный караул у Мемориала Славы в парке 28 гвардейцев-панфиловцев, сообщили в Министерстве обороны РК.
Традиция несения почетной вахты на посту № 1 у Вечного огня сохраняется уже шестой год. На этот раз первыми ее открыли учащиеся кадетских классов "Жас сарбаз" школы № 95. В составе сводного отряда, который формируется из школьников разных образовательных учреждений Алматы, они будут нести вахту в течение трех дней", - проинформировали в ведомстве.
Почетный караул выставляется ежедневно с 09.00 до 16.00. Смена караула производится по заранее утвержденному графику. В состав каждой смены входят начальник караула, его помощник и разводящие.
Стоять в почетном карауле у Вечного огня для нас большая честь. Таким образом мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за мирное небо. Мы чувствуем ответственность и гордость", - поделилась впечатлениями командир сводного отряда ученица 10 класса общеобразовательной школы № 102 Лейла Пирматова.
До 7 мая в почетной вахте примут участие юнармейцы из 12 школ города. Для ребят это не только возможность отдать дань уважения подвигу героев Великой Отечественной войны, но и важный этап военно-патриотического воспитания, формирования гражданской ответственности и мужества.
22.04.2025, 19:19 49441
В Алматы более 200 водителей мопедов привлекли к ответственности
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" сотрудники патрульной полиции Жетысуского района проводят масштабные рейды, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения и соблюдение ПДД, сообщает Polisia.kz.
Только за два дня отработки в районе выявлено более 360 нарушений, совершенных водителями мопедов. Более 200 единиц транспорта водворены на специализированную штрафстоянку. Основные причины - отсутствие государственных номерных знаков, страхового полиса, водительских удостоверений, а также игнорирование требований дорожных знаков и сигналов светофора.
Особое внимание уделяется грубым и систематическим нарушениям, которые представляют прямую угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.
Ранее мотополиция Астаны выявила 20 водителей мопедов, нарушивших правила дорожного движения. Среди нарушителей - двое несовершеннолетних и один иностранец, нарушивший миграционное законодательство и занимавшийся незаконной курьерской деятельностью. 12 мопедов водворены на коммунальную стоянку.
В полиции напомнили, что с 5 апреля мопеды официально приравнены к механическим транспортным средствам. 6 апреля в столице начались профилактические мероприятия.
Если раньше за нарушение ПДД водителей мопедов наказывали штрафом в размере 2 МРП, то после принятия норм они будут привлекаться к ответственности по аналогии с водителями автомобилей, напомнили в департаменте.
22.04.2025, 15:41 59686
Глава фонда "НеМолчи.kz" попросила убежища в Черногории
Сроки досудебного расследования в отношении общественницы прерваны
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Основатель общественного фонда "НеМолчи.kz" Дина Тансари (Смаилова) попросила убежища в Черногории, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
В рамках экстрадиционной процедуры 15 апреля 2025 года черногорский суд освободил Смаилову Д.Б. из-под стражи в связи с нерассмотренным ее ходатайством о предоставлении в Черногории убежища. Поскольку между Республикой Казахстан и Республикой Черногория международного договора о выдаче не имеется, решение о ее экстрадиции будет принято компетентными органами Черногории в соответствии со своим национальным законодательством", - сообщили в Генеральной прокуратуре.
В ведомстве также добавили, что в настоящее время сроки досудебного расследования в отношении общественницы прерваны.
Напомним, в декабре 2023 года Дину Тансари (Смаилову) объявили в розыск 27 декабря 2023 года, после того как она покинула Казахстан. 14 апреля текущего года ее задержали в Черногории. На следующий день правозащитница была освобождена. Верховный суд Черногории отказался экстрадировать Дину Тансари, поскольку между Казахстаном и Черногорией отсутствует договор о выдаче.
22.04.2025, 12:35 66676
ФСБ России рассекретила признательные показания коменданта концлагеря "Заксенхаузен"
В концлагере проводились многочисленные опыты над заключенными
Фото: wikipedia.org
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Москва. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Федеральная служба безопасности Российской Федерации к 80-летию освобождения концентрационного лагеря "Заксенхаузен" опубликовала рассекреченную копию протокола допроса бывшего коменданта лагеря штандартенфюрера СС Антона Кайндля.
Я признаю, что концентрационный лагерь "Заксенхаузен" с его многочисленными филиалами, гитлеровскими властями под моим непосредственным руководством был превращен в место массового умерщвления советских военнопленных и мирных советских граждан (...) За время моей работы комендантом лагеря "Заксенхаузен" с 1942 по 1945 год заключенные лагеря группами и поодиночке истреблялись через повешение на механизированных стационарных и переносных виселицах, расстреливались в специально оборудованном для этой цели помещении, умерщвлялись газом в газовой камере и, наконец, отравлялись путем подмешивания в пищу ядов и введения их в человеческий организм уколами", - цитирует ТАСС Кайндля.
В своих показания он заявил, что "Заксенхаузен" занимал особое положение среди лагерей смерти нацистской Германии.
В "Заксенхаузене" содержались наиболее серьезные политические противники фашизма, видные государственные деятели многих стран Европы: Франции, Чехословакии, Австрии, Голландии, главы правительств и министры этих государств до их оккупации немецкой армией. В лагере "Заксенхаузен" происходили наиболее секретные и ответственные операции по уничтожению людей, совершавшиеся по личным указаниям Гиммлера (Рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. - Прим. ред.) и других руководящих деятелей германского правительства и германских разведывательно-карательных органов", - сообщил он на допросе.
С его слов, ежемесячно в лагерь для тайных казней по личному приказу заместителя начальника главного управления имперской безопасности Мюллера из лагерей гестапо и СД отправлялись до 150 человек, которых расстреливали в специальной комнате или вешали на механической виселице, а с октября 1943 года по распоряжению Кайндля была построена газовая камера.
Кайндль сообщил, что в концлагере проводились многочисленные опыты над заключенными. Также, со слов Кайндля, на заключенных испытывали и яды, а также лекарства от ожогов, намеренно нанося ожоги фосфором.
21.04.2025, 17:14 105341
В Казахстане запущена онлайн-платформа для поиска ветеранов Великой Отечественной войны
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане запущена интернет-платформа "Батырларға тағзым" для поиска и объединения ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба акимата Астаны.
Проект "Батырларға тағзым" создан специально для сохранения памяти о наших соотечественниках, внесших вклад в Великую Отечественную войну, это наша общая история и долг, это наш вклад в войну", - заявили администраторы платформы.
По данным акимата, интернет-платформа позволяет публиковать новую информацию о ветеранах Великой Отечественной войны, а также находить информацию о героях.
Для участия вы можете опубликовать историю, фотографии и малоизвестные факты о ветеране, участвовавшем в Великой Отечественной войне, а также информацию о его документах, полученных наградах и местах, где он воевал", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Казахстане живут 111 ветеранов Великой Отечественной войны.
21.04.2025, 16:48 106831
Гагаринский старт может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО
Глава Роскосмоса отметил необходимость сохранить этот объект для будущих поколений
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Гагаринский старт может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов в Твери на 23-м заседании Комиссии по сотрудничеству между советом федерации федерального собрания РФ и сенатом парламента Республики Казахстан.
Глава Роскосмоса отметил необходимость сохранить этот объект для будущих поколений.
Совместно с казахстанскими коллегами планируем реализовать инициативу по созданию на основе Гагаринского старта музейного комплекса и включению его в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказал Баканов.
Также глава госкорпорации обратил внимание на развитие космического туризма. Увидеть пилотируемый пуск вживую 8 апреля приехало рекордное количество человек - около 3000. Посещение Гагаринского старта входит в туристическую программу.
21.04.2025, 08:04 126851
В аэропорту Алматы проведут антитеррористические учения
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сегодня проведут плановые антитеррористические учения. Об этом сообщили в пресс-службе городского штаба по борьбе с терроризмом.
21 апреля текущего года на территории международного аэропорта Алматы, расположенного по адресу: улица Майлина, 2, с 09.00 до 17.00 пройдут плановые антитеррористические учения. Ограничение передвижения авиа- и автотранспорта на время проведения мероприятия не предусмотрено", - проинформировали в штабе.
Отмечается, что учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей.
Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Также следует руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации. Кроме того, следует отметить, что, согласно статьи 443 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Астаны в связи с подготовкой к военному параду в честь 80-летия Победы изменилось расписание авиарейсов.
20.04.2025, 09:19 159216
Праздник Воскресения Христова отмечают в Казахстане
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Христиане Казахстана сегодня празднуют Светлое Христово Воскресение - Пасху.
В этом году дата праздника совпала для западной и восточной ветвей христианства. Пасху отмечают католики, протестанты и православные.
Вчера в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь, а сегодня ночью во всех православных храмах Казахстана прошли праздничные пасхальные богослужения.
Ночью спецборт доставил лампаду с Благодатным огнем в Алматы, сообщает Агентство православных новостей.
Из аэропорта огонь отвезли в Никольский собор, затем его разошлют во многие регионы Казахстана, в том числе в Астану, в Усть-Каменогорск, Павлодар и Шымкент. Сегодня, в 17.00 огонь привезут в Вознесенский кафедральный собор Алматы. В течение недели все верующие смогут возжечь свои свечи от этого пламени.
С праздником казахстанцев поздравили президент Касым-Жомарт Токаев и митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.
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